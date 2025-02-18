В Башкирии машинист и составитель поездов обвиняются в гибели двух работников

Уфимский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении машиниста тепловоза и составителя поездов ООО «Предприятие промышленного железнодорожного транспорта» АО «Башстройтранс», сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Они обвиняются в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

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По версии следствия, в декабре 2023 года машинист и составитель поездов, перевозя на территории предприятия тепловоз и вагоны, наехали на двух работников подрядной организации, очищавших железнодорожные пути. Пострадавшие скончались на месте.

Фигуранты уголовного дела не признали вину.

ООО «Предприятие промышленного железнодорожного транспорта» АО «Башстройтранс», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в октябре 1993 года. Компания занимается грузовыми перевозками. Она принадлежит (через АО «Башстройстранс») Александру и Вячеславу Канаевым, АО «Региональный фонд», Валерию Субботину и Марсу Кутлубаеву. Выручка в 2023 году составила 152,4 млн руб., чистая прибыль — 51 тыс. руб.

Майя Иванова