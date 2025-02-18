Клятва Гигабайта

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает об ИИ-платформе Neuromed AI и ее успехах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Отечественная нейросеть Neuromed AI первой в России сдала государственный экзамен для врачей. Совместный проект Сеченовского университета и стартапа «Нейромед» прошел точно такую же итоговую аттестацию, которой подвергаются ординаторы по направлениям кардиологии и онкологии. Чат-бот показал способность анализировать данные пациентов, отвечать на вопросы о диагностике и лечении, а также интерпретировать результаты анализов и инструментальных исследований. Хотя нейросеть не может проводить физический осмотр пациентов, она справилась с остальными этапами экзамена на уровне, достаточном для присвоения квалификации.

По данным авторов нейросети, ее обучили на обширном датасете объемом свыше 50 Гб. Эта информация включает российские и международные клинические рекомендации, научные статьи и открытые наборы данных. Ранее Neuromed AI уже использовалась для подготовки типовых медицинских документов, оценки рисков здоровья пациентов и предоставления информации о препаратах. Сейчас чат-бот включен в реестр российского ПО и находится в стадии бета-тестирования. Более 500 онкологов и кардиологов в разных регионах России уже применяют инструмент искусственного интеллекта.

Одновременно с этим разработчики раскатывают пилотные проекты по централизованной апробации нейросети в качестве ассистента врачей на базе нескольких медицинских учреждений, включая Клинический центр Сеченовского университета, Первую градскую больницу, Липецкий областной онкологический диспансер и Республиканский специализированный научно-медицинский центр кардиологии Минздрава Узбекистана. Учитывая текущие и будущие отзывы врачей, создатели нейросети будут ее совершенствовать. Кроме того, уже известно о планах по выпуску прикладных инструментов и их интеграции в Единую государственную систему здравоохранения России, а также в проекты других стран.

Александр Леви