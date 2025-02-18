Фон дер Ляйен: Европа хочет выступить партнером США в переговорах по Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа хочет сотрудничать с Вашингтоном в урегулировании на Украине. Об этом она сказала на встрече со специальным посланником президента США по Украине Китом Келлогом во вторник. Госпожа фон дер Ляйен заверила американского коллегу, что страны ЕС готовы приложить усилия для продолжения военной поддержки Киева.

«В финансовом и военном отношении Европа предложила больше, чем кто-либо другой. И мы будем наращивать усилия»,— написала она в посте в соцсети X после встречи со спецпосланником США по Украине. «Мы хотим сотрудничать с США, чтобы обеспечить справедливый и прочный мир для Украины»,— отметила Урсула фон дер Ляйен.

В заявлении ЕК по итогам встречи в Брюсселе говорится, что Урсула фон дер Ляйен изложила планы Европы «увеличить оборонное производство и расходы, укрепляя как европейские, так и украинские военные возможности». На встрече с Китом Келлогом госпожа фон дер Ляйен также подчеркнула «важнейшую роль ЕС в обеспечении финансовой стабильности и обороны Украины». Она отметила, что общий объем помощи блока Украине составляет 135 млрд евро. По словам главы ЕК, страны ЕС выделили «больше, чем любой другой союзник».

Кит Келлог ранее говорил, что Евросоюз не будет принимать непосредственного участия в переговорах по Украине. В ЕС такие заявления отвергли.

Подробнее о переговорном процессе по Украине — в материале «Ъ» «Мир на двоих».

Анастасия Домбицкая