На реконструкцию ВПП аэропорта Красноярска выделят 3,4 млрд рублей

Объем федерального финансирования на ремонт и реконструкцию взлетно-посадочной полосы составит 3,4 млрд руб., из них 1,6 млрд руб. в 2026 году и 1,8 млрд руб. в 2027-м. Общая стоимость работ оценивается в 7,5 млрд руб. Предполагается, что часть средств внесет регион и концессионер, который будет производить реконструкцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

В июне этого года стало известно, что инженерные изыскания и проектную документацию для реконструкции ВПП в аэропорту Красноярска выполнит Московский проектный институт 2. Начальная стоимость контракта составила 185,7 млн руб. Тогда же сообщалось, что работы будут выполняться в технологические «окна» закрытия ВПП.

В 2023 году глава Красноярского края Михаил Котюков сообщал президенту РФ Владимиру Путину, что ВПП имеет ресурс, рассчитанный до 2027 года.

Лолита Белова