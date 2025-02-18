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Мэрия Екатеринбурга в 2025 году планирует полностью обновить троллейбусный парк

В этом году в Екатеринбурге планируют полностью обновить троллейбусный парк, как заявил вице-мэр Рустам Галямов – это задача минимум. «По трамваям лет на пять надо планировать (обновление парка – "Ъ-Урал"), так как у нас их очень много и средний возраст трамваем 40+. Действительно раритетные трамвайчики, которые нужно отправлять на пенсию»,– рассказал Рустам Галямов на круглом столе ИД «Коммерсантъ-Урал» «Рынок недвижимости 2025: вызовы и стратегии роста».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Подводя предварительные итоги «транспортной реформы» вице-мэр отметил, что было много сделано «невидимой и незаметной работы» – подкорректировано законодательство, приняты областные законы. «Если говорить о первых итогах по обновлению подвижного состава, то закуплено 50 новых троллейбусов с автономным ходом, 30 из которых уже на маршрутах. В ближайшее время планируются торги на 15 трехсекционных трамваем... Автобусы-гармошки, которые мы хотим выставить на особо заполненные маршруты. К концу года еще планируется обновление троллейбусов и трамвайного парка»,– прокомментировал заместитель главы.

Господин Галямов также отметил, что с момента перехода на брутто-контракты отмечается положительная динамика в сфере общественного транспорта, например, рост пассажиропотока. «Брутто-контракты требуют отдельного внимания к перевозчикам. Много работы проведено и еще предстоит в этом году и не только в этом, еще лет на пять»,– добавил вице-мэр.

Он также отметил, рост пассажиропотока в метрополитене и, отвечая на вопросы журналистов, рассказал, что прорабатывается несколько вариантов трассировки метрополитена, в том числе вплоть до Верхней Пышмы (Свердловская область).

Мария Игнатова

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