Галямов: прорабатывается несколько вариантов трассировки метрополитена

Вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов заявил, что в уральской столице на сегодняшний день прорабатывается несколько вариантов трассировки метрополитена, в том числе вплоть до Верхней Пышмы (Свердловская область). Об этом он рассказал на круглом столе ИД «Коммерсантъ-Урал» «Рынок недвижимости 2025: вызовы и стратегии роста».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Прорабатывается несколько вариантов трассировки метрополитена, ведется работа по внесению изменений в генплан 2045 года. Прорабатывается с Академического, Юго-Запад, и наверх, на антенные поля, вплоть до Верхней Пышмы»,– заявил Рустам Галямов. Он добавил, что пока преждевременно говорить о точных сроках.

Ранее поднималась тема, о том, что в Екатеринбурге планируют расконсервировать станцию «Бажовская» для строительства новой ветки метро, которая пройдет до Академического района через Юго-Западный район.

Мария Игнатова