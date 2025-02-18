Джоконда — локомотив перестройки

Шедевр Леонардо да Винчи, сокровище и проклятие Лувра, будет выставлен в отдельном зале, расположение и размеры которого уже стали известны. Однако споры о том, к добру это или к худу, не утихают в музейных кругах. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон в Лувре, 28 января

Фото: Bertrand Guay / Pool / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон в Лувре, 28 января

Фото: Bertrand Guay / Pool / Reuters

Срочный визит Эмманюэля Макрона в Лувр 28 января и его пылкая речь перед «Джокондой» с обещанием многомиллионной помощи, о которых “Ъ” писал 1 февраля, не были экспромтом. Письмо директора Лувра Лоранс де Кар, если судить по раскрывающимся постепенно деталям, стало не столько сигналом тревоги, сколько рассчитанным шагом по продвижению заранее подготовленного плана действий и получению экстраординарных средств на реконструкцию.

Как сообщила глава музея, в 2031 году «Мона Лиза» покинет зал законодательного собрания крыла Денон и переместится в специально создаваемое для нее пространство площадью 2 тыс. кв. м под Квадратным двором.

Двор расположен за колоннами восточного фасада, построенного в 1667–1670 годах Клодом Перро.

Для выработки подробного архитектурного проекта будет объявлен международный конкурс, победитель которого станет известен в начале 2026 года. Помимо нового зала для «Моны Лизы» ему предстоит заняться созданием новой восточной входной группы в музей и проектированием подземных пространств под Квадратным двором.

Согласно проектному заданию, там появятся даже два зала: один — для временных выставок, другой — специально для «Джоконды». Поскольку этот зал сам по себе сравним по размерам с небольшим музеем, он не может быть просто местом экспозиции одной картины, даже такой знаменитой. Планируется создать нечто вроде музея в музее, который расскажет всю ее историю: процесс создания «Моны Лизы», приобретение ее Франциском I, биографию Леонардо да Винчи, от рождения в Италии до смерти во Франции, а также ключевые события, повлиявшие на становление ее легенды. Среди них — кража 1911 года, когда в течение нескольких лет она была героиней полицейских хроник и самой разыскиваемой женщиной Франции.

При этом огромную экспозицию каким-то образом придется организовать так, чтобы небольшое (77 на 53 см) полотно оставалось на ней главным. Едва ли рядом можно будет разместить, например, выставку, посвященную использованию образа Джоконды в многочисленных произведениях художников — от Марселя Дюшана, Фернана Леже, Рене Магритта, Сальвадора Дали, Энди Уорхола до современных авторов вроде Бэнкси.

Идея полного обособления «Моны Лизы» вызывает критику. Многие считают, что ее отрыв от экспозиции итальянской живописи является методологической ошибкой, полной капитуляцией перед способом современного потребления музейного искусства.

Конечно, дирекция Лувра против того, чтобы этот зал был полностью отделен от основного корпуса, даже билет «на "Джоконду"», хоть и отдельный, будет продаваться только вместе с билетом на посещение остальных залов музея. Однако нельзя же насильно «кормить» искусством посетителей, пришедших исключительно к «Джоконде».

Половина гостей музея интересуется прежде всего картиной Леонардо, ставшей символом не только Лувра, но и Парижа, Франции. Визит к ней стал одним из обязательных туристических пунктов столичного времяпрепровождения, даже ценой того, что зритель получает возможность увидеть картину в среднем не более 30 секунд. К «Джоконде» идут не столько для того, чтобы ее рассмотреть, сколько для того, чтобы сфотографироваться на ее фоне. Причем манера воспринимать искусство через камеру телефона не только полностью меняет восприятие картины, но и требует больше места для зрителей. «Если публика хочет делать селфи с картиной, мы должны это принять»,— разводит руками Лоранс де Кар.

Когда отдельный зал «Джоконды» будет открыт, предупреждают специалисты, «Мона Лиза» станет практически единственным произведением в мире, слава которого привела к его изоляции.

Ни «Ночной дозор» Рембрандта в голландском Рейксмюсеуме, ни бюст Нефертити в Новом музее Берлина, ни «Сад земных наслаждений» Иеронима Босха в мадридском Прадо, ни «Поцелуй» Густава Климта в Бельведере Вены не оторваны от общей музейной экспозиции, хотя и выставляются в особом пространстве, и уж тем более не требуют отдельного билета для посещения. Это окончательно превратит «Джоконду» в самое медийное, самое главное, самое знаменитое произведение искусства.

Что, несомненно, обещает еще больше посетителей, чем сейчас, когда музею уже трудно с ними справляться. При этом почти невозможно ввести систему ограничений. «Лувр сталкивается с дилеммой,— говорит эксперт по музейному делу Франсуа Мэресс.— С одной стороны, он стремится улучшить качество визита, но с другой — должен учитывать экономические реалии и оставаться крупнейшим туристическим объектом. Для оправдания затрат на новый проект ему придется привлекать еще больше посетителей».

Вполне возможно, что отселением «Джоконды» проблему не удастся решить радикально, зато нынешняя ситуация с ее показом уже стала символом того, насколько нужна реконструкция главному музею Франции. Именно благодаря ее силе и славе, ее воздействию на умы и превращению в глобальный символ культуры как таковой Лувр может рассчитывать на многомиллионные инвестиции в дополнение к собственным растущим доходам. Об этом свидетельствует курьезная история с распространенным в социальных сетях пародийным сообщением о том, что Эмманюэль Макрон планирует продать «Джоконду», чтобы финансировать работы по реконструкции. Самая простодушная часть страны восприняла угрозу всерьез, пообещав президенту страшные кары за торговлю национальным сокровищем и заверив его, что в «Лувр без "Джоконды"» вообще никто никогда не пойдет.