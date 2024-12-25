Доходный проход

Флорентийская галерея Уффици открыла для доступа посетителей так называемый коридор Вазари — почти 800-метровую систему тайных переходов, связывающую два берега Арно и два дворца, палаццо Веккио и палаццо Питти. Коридор был построен в XVI веке для великих герцогов Тосканских из династии Медичи, в 1930-х его благоукрасил Муссолини ради визита Гитлера, в 1990-е он пострадал в результате теракта, а последние восемь лет находился на реставрации. О том, почему коридор обречен превратиться в еще один популярнейший и раскрученный туристический аттракцион, рассказывает Сергей Ходнев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Старинные потайные переходы «коридора Вазари» теперь будут доступны всем желающим

Фото: Andreas Solaro / AFP Старинные потайные переходы «коридора Вазари» теперь будут доступны всем желающим

Фото: Andreas Solaro / AFP

Более знаменит разве что римский «passetto di Borgo» — тоже укромная и тоже 800-метровая галерея, связывающая Ватикан и замок св. Ангела. Римские папы построили ее еще в Средние века на случай, если придется экстренно эвакуироваться под защиту замка, например во время восстания или вторжения,— и угадали: в 1527 году, когда во время Итальянских войн Рим разоряла немецко-испанская солдатня, папа Климент VII действительно еле-еле успел воспользоваться ходом и скрыться в замке. С тех пор как Дэн Браун описал «passetto di Borgo» в своих «Ангелах и демонах», нет отбоя от желающих пройти по этому коридору. Но простых смертных туда пускали редко и, в общем, довольно неохотно. Правда, по удивительному совпадению, буквально вчера было объявлено, что в новом году и ватиканский тайный ход тоже, возможно, откроют для экскурсионных групп.

Флорентийский «коридор Вазари» появился гораздо позже — в 1565 году, когда его по приказу Козимо I, первого великого герцога Тосканского, построил Джорджо Вазари (тот самый, автор знаменитых «Жизнеописаний»). И расчет тут был другой, не на войны и прочие аварийные события. Мы привыкли к тому, что позднеренессансное или барочное произведение архитектуры, созданное по заказу очередного государя,— это парадная оправа для его блеска, способ публичной репрезентации его величия. В случае с «коридором Вазари» все наоборот: галерея должна была скрывать великого герцога. И позволять ему незамеченным и невидимым перемещаться из жилой резиденции (палаццо Питти) в правительственную (палаццо Веккьо). Во-первых, безопасно, во-вторых — не приходится контактировать с вонючими простолюдинами (а иными способами разминуться с толпой, скажем, на оживленном мосту Понте-Веккьо было затруднительно).

Коридор проходит над людьми, над улицами, над рекой — где-то прямо по существующим зданиям, где-то под ним выстроены арочные опоры и даже портики. На всем протяжении он освещается через небольшие окошки, но в одном месте (как раз над Понте-Веккьо) старые окна растесали ради лучшего вида на реку и набережные — это произошло в 1939-м, когда Муссолини принимал во Флоренции Гитлера и «угостил» его прогулкой по секретной галерее. Коридор давно уже отдали в музейное пользование, там долго размещалась принадлежащая Уффици коллекция автопортретов. Время от времени туда пускали экскурсионные группы, но для туриста с улицы присоединиться к ним было задачей пропащей. В 1993 году коридор пострадал от взрыва, устроенного мафией возле Уффици, что доступности не способствовало. В 2010-е его признали находящимся в угрожающем состоянии и вовсе закрыли на долгую реставрацию.

Теперь все будет иначе: купить билет в «коридор Вазари» можно будет в кассе музея, хотя пускать в него на всякий случай будут все равно группами и в сопровождении гида. Любоваться внутри пока что особенно нечем — кроме, конечно, непривычных видов на город. Но здесь притягательна не красота, а чувство соприкосновения со старыми тайнами, с исключительностью, горделивостью и замкнутостью власти: такое в цене везде и всегда.

Сергей Ходнев