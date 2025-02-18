Гроссмейстеры 2.0

В шахматах возник новый неожиданный тренд, заключающийся в их интеграции в киберспорт. Ведущие гроссмейстеры мира один за другим подписывают контракты с сильнейшими киберспортивными командами мира, представляющими гигантский и постоянно растущий рынок, объем которого давно превысил $10 млрд. Шахматная элита ему понадобилась благодаря включению игры в программу Esports World Cup — топового в жанре соревнования с призовым фондом около $60 млн. Эксперты отмечают, что для звезд шахмат — таких как первый номер мирового рейтинга норвежец Магнус Карлсен или выигравшие в конце прошлого года чемпионаты мира по рапиду и блицу россияне Володар Мурзин и Ян Непомнящий — киберспорт привлекателен «финансовыми стимулами» и возможностью «почувствовать себя спортсменами 2.0».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шахматист Ян Непомнящий

Фото: David Llada / FIDE Шахматист Ян Непомнящий

Фото: David Llada / FIDE

Мультигейминговая организация Aurora Gaming, штаб-квартира которой находится в Сербии, сообщила о том, что заключила контракт с Яном Непомнящим. Непомнящий, занимающий девятое место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), является сильнейшим отечественным шахматистом последнего десятилетия и одним из сильнейших шахматистов мира. Он дважды подряд, в 2021 и 2023 годах, участвовал в матчах за титул чемпиона мира, проиграв в них норвежцу Магнусу Карлсену и китайцу Дин Лижэню, и взял множество ценных призов. Наиболее свежий датирован минувшим декабрем. Непомнящий разделил первенство на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке с Карлсеном.

Для Aurora Gaming, которая была основана в 2022 году и успела добиться определенных успехов в киберспортивных соревнованиях (например, она впереди всех по числу трофеев в Warcraft 3), Ян Непомнящий — первый шахматист в составе, в который, как сообщили “Ъ” в команде, входят в общей сложности 27 спортсменов. Они специализируются на таких популярных в жанре играх, как Dota и Counter-Strike. В комментарии Непомнящего по поводу его договора сказано, что он «давно увлекается компьютерными играми и следит за киберспортом». Aurora Gaming он охарактеризовал как «узнаваемый и амбициозный проект».

На самом деле эта новость — лишь часть чрезвычайно любопытного тренда. В феврале начался настоящий бум по «хантингу» киберспортивными командами шахматных суперзвезд.

Магнус Карлсен, сообщивший, что, как человек, «живущий в цифровую эпоху», видит в приобщении к киберспорту «будущее шахмат», и американец Фабиано Каруана заключили контракт с Team Liquid, соотечественник Каруаны Уэсли Со и узбек Нодирбек Абдусатторов — с NAVI, Дин Лижэнь — с LGD Gaming, еще один китаец Вэй И — с Weibo Gaming, француз Максим Вашье-Лаграв — с Team Vitality, индиец Арджун Эригайси — с Gen.G.

А представитель России оказался в этом виде еще до того, как Aurora Gaming подписала контракт с Яном Непомнящим. Две недели назад к вьетнамско-китайской команде All Gamers Global присоединился Володар Мурзин. Этот 18-летний шахматист был ярким открытием прошлого года. Перед тем как Ян Непомнящий завоевал титул чемпиона мира в блице, Мурзин сенсационно взял в Нью-Йорке золото в первенстве по рапиду.

Таким образом, шахматы внезапно очутились на ранее далеком от них сегменте с колоссальными возможностями и колоссальными перспективами.

В минувшие несколько лет киберспорт обрел популярность, сравнимую с популярностью топовых видов спорта. В прошлогоднем отчете ASO World его аудиторию оценили в 611 млн человек, из которых 302 млн — «основные» зрители, постоянно следящие за соревнованиями.

Причем она ежегодно существенно увеличивается. В 2025 году показатель должен достичь 641 млн человек. В документе годовые поступления от киберспорта на территории Европы оцениваются в $1,44 млрд, на территории США — в $1,07 млрд, а в Китае — почти в $500 млн. Общий объем киберспортивного рынка Data Bridge Market Research в 2023 году оценил в $11,45 млрд, прогнозируя, что к 2030-му он составит $67,5 млрд.

Серьезные доходы, даже если брать лишь официальные призовые, генерируют и ведущие киберспортивные команды. У Aurora Gaming, согласно ее собственным данным, они относительно скромные — в общей сложности около $1,5 млн. А вот базирующаяся в Нидерландах Team Liquid, среди инвесторов которой — легендарный американский баскетболист Мэджик Джонсон, имеющая статус безусловного киберспортивного гранда благодаря постоянным победам в Dota 2 и League of Legends, заработала уже $54 млн.

При этом прежде лучшие команды не проявляли интереса к шахматистам. Исключением выглядел американец Хикару Накамура, сейчас — третий после Карлсена и Каруаны номер рейтинга, чрезвычайно востребованный шахматный стример. Свой первый киберспортивный контракт — с TSM — он заключил еще в 2020 году, а в 2022-м перешел в Misfits Gaming.

Почему именно этой зимой интерес вдруг возник, понятно. Причина — в Esports World Cup.

Это соревнование, которое уже приравнивают к киберспортивному чемпионату мира или киберспортивной Олимпиаде, впервые было проведено в Эр-Рияде в прошлом году. Основным его инвестором выступает Суверенный фонд Саудовской Аравии, которая до этого устроила активную экспансию в «традиционные» виды спорта — футбол, бокс, гольф. Он обеспечил Esports World Cup призовой фонд в $60 млн. В июле—августе этого года в столице страны состоится второй релиз состязания, поддержанного Международным олимпийским комитетом (МОК). И его отличие от предыдущего заключается в том, что к привычным для профессиональных киберспортсменов играм (их более двух десятков) в программу Esports World Cup добавились шахматы в режиме онлайн.

На шахматный турнир из призового фонда выделено $1,5 млн. Отбор в него проходит в рамках престижной онлайн-серии Champions Chess Tour, запущенной еще во время пандемии коронавируса Магнусом Карлсеном. В ней два этапа: первый стартовал только что, второй пройдет в мае. Важнейшим в Esports World Cup является командный зачет, формирующийся по результатам всех турниров, в том числе шахматного. Год назад Team Liquid, заручившаяся в феврале помощью двух первых номеров рейтинга, уступила в нем Team Falcons. Победители, помимо индивидуальных бонусов, заработали командный бонус в $7 млн, серебряному призеру досталось $4 млн.

Именно «финансовый стимул», касающийся как турнирных призовых, так и контрактных выплат, назвал в разговоре с “Ъ” в числе ключевых, которые привлекают в киберспорте элитных шахматистов, Илья Мерензон, глава World Chess, одной из самых заметных на шахматном рынке структур, известной прежде всего поиском инновационных решений, добавляющих игре зрелищности.

Представители команд, заявивших лидеров шахмат, отказались раскрывать полагающиеся им по договору гонорары. Илья Мерензон предположил, что они «сопоставимы с гонорарами за выступление в крупных турнирах», а у суперзвезд высшего эшелона вроде Магнуса Карлсена и Хикару Накамуры «могут равняться сотням тысяч долларов». Но, по словам эксперта, привлекателен киберспортивный сегмент для гроссмейстеров еще и потому, что «дает почувствовать себя спортсменами 2.0, покинуть достаточно консервативную среду».

Однако Илья Мерензон сомневается, что «симбиоз» с киберспортом способен «глобально и радикально» изменить шахматы: «Эффект будет маржинальным, хотя, возможно, каким-то новым формам подачи соревнований шахматы и научатся». Кроме того, он уверен, что «уровень лояльности» выбранной команде у шахматистов будет не так высок, как, скажем, в футболе: «Шахматы все-таки останутся в первую очередь индивидуальным спортом».

Алексей Доспехов