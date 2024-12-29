18-летний российский шахматист Володар Мурзин выиграл чемпионат мира по рапиду

Российский шахматист Володар Мурзин в заключительном туре чемпионата мира по рапиду сыграл вничью белыми фигурами с Кареном Григоряном из Армении. По итогам 13 партий он набрал 10 очков и стал чемпионом. Второе и третье места заняли россияне Александр Грищук и Ян Непомнящий соответственно.

В прошлом году чемпионом по рапиду стал норвежец Магнус Карлсен. На текущем турнире его дисквалифицировали за нарушение дресс-кода.

Среди россиян чемпионами мира по рапиду становились Сергей Карякин и Даниил Дубов в 2012 и 2018 годах. С 2022 года россияне участвуют в соревнованиях Международной шахматной федерацией (FIDE) в нейтральном статусе.