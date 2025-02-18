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Пьяный житель Тюменской области угрожал ножом медработнику в Петербурге

Вечером 17 февраля к отделу полиции Приморского района подъехал автомобиль скорой помощи и начал подавать звуковые сигналы, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Подбежавшие к автомобилю сотрудники правопорядка задержали 30-летнего жителя Тюменской области, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Злоумышленник схватился за нож и начал угрожать им 35-летнему медицинскому работнику, который пытался оказать нетрезвому мужчине помощь. Сейчас нападавший находится в отделе полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пьяный петербуржец избил фельдшера скорой помощи в прачечной на Художников. Пострадавшую после оказания медицинской помощи отправили на амбулаторное лечение.

Андрей Маркелов

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