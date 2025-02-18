Житель Кубани осужден за призывы к насилию по национальному признаку
Северский районный суд Краснодарского края признал местного жителя Вячеслава Кондаленкова виновным в публикации призывов к экстремистской деятельности, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Фото: @opskuban
Судом установлено, что Вячеслав Кондаленков является приверженцем националистической идеологии. Используя свой аккаунт в социальной сети «ВКонтакте», злоумышленник разместил под одним из постов комментарий с призывами к насильственным действиям в отношении лиц, не относящихся к русской национальности. При этом публикация экстремистского содержания находилась в открытой группе, ее могли видеть другие пользователи социальной сети.
В ходе следствия и суда Вячеслав Кондаленков полностью признал вину. Приговором суда ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Максимальное наказание за призывы к осуществлению экстремисткой деятельности с использованием интернета (ч. 2 ст. 280 УК РФ) — пять лет лишения свободы.