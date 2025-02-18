Экс-депутат парламента Приморья получила 9 лет колонии за коррупцию

Фрунзенский районный суд Владивостока сегодня, 18 февраля, признал бывшего директора Приморской краевой филармонии, экс-депутата законодательного собрания региона Анну Алеко виновной в двух эпизодах получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорил ее к девяти годам колонии общего режима. Также она должна выплатить штраф в размере 18,2 млн руб., сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Приморья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Алеко

Фото: Архив Анны Алеко Анна Алеко

Фото: Архив Анны Алеко

По данным следствия, в 2018–2019 годах, занимая в то время пост директора государственного автономного учреждения культуры «Приморская краевая филармония», Анна Алеко дважды получила взятки на общую сумму 5 млн руб., а также часы Rado стоимостью более 90 тыс. руб. «за общее покровительство и ограничение конкуренции в пользу ООО "Интегра" при поставке музыкального оборудования».

Анна Алеко была избрана депутатом заксобрания Приморья в сентябре 2021 года по списку «Единой России», занимая в региональной тройке кандидатов второе после губернатора Олега Кожемяко место. В ноябре прошлого года она добровольно отказалась от мандата депутата.

В январе текущего года Ленинский райсуд Владивостока вынес обвинительный приговор бывшему гендиректору государственного автономного учреждения «Приморский краевой центр народной культуры» Роману Нечаеву. Он признан виновным в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Роман Нечаев приговорен к семи с половиной годам колонии строгого режима и штрафу в размере 4 млн руб.

Алексей Чернышев, Владивосток