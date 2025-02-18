Продажи ликеро-водочных изделий в России в январе выросли на 17,1%

По итогам января в России в розницу продали 16,806 млн декалитров (дал) алкогольной продукции (за исключением пива, сидра, пуаре и медовухи). Это на 10,5% меньше, чем годом ранее, приводит «Интерфакс» данные Росалкогольтабакконтроля.

За первый месяц года продажи водки снизились на 3,2%, до 5,966 млн дал, коньяка — на 8,5%, до 1,055 млн дал. При этом продажи ликеро-водочных изделий в целом увеличились на 17,1%, до 1,456 млн дал. Всего спиртных напитков было продано 9,636 млн дал, что соответствует показателю прошлого года.

Наиболее резко упали продажи в секторе слабоалкогольных напитков — почти в девять раз, до 181 тыс. дал. Реализация ликерных вин снизилась на 1,6%, до 94,5 тыс. дал. При этом вина показали рост: виноградные — на 4,7%, до 4,352 млн дал, игристые (шампанские) — на 2%, до 2,048 млн дал.

По подсчетам аналитической компании «Нильсен», в 2024 году продажи алкогольных коктейлей в России сократились на 27,6% год к году в натуральном выражении и на 4,8% в денежном. Это самое большое падение среди всех категорий алкоголя. Продажи в сегменте в целом, по данным экспертов, за 2024 год выросли в натуральном выражении на 3,9% год к году, в денежном — на 12,9%.

Подробности — в материале «Ъ» «Коктейли смешались с пивом».