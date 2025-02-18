Более 1 млн человек за месяц попали на веб-страницы для кражи аккаунтов Telegram

По данным «Яндекс Браузера», в январе более 1,19 млн человек оказались на страницах, созданных для кражи учетных записей в Telegram. Число потенциальных жертв такого фишинга впервые превысило 1 млн в месяц. Показатель увеличивается третий месяц подряд: по сравнению с декабрем 2024 года он вырос на 20%, с ноябрем — на 58%.

Предупреждения о фишинговых страницах, предназначенных для WhatsApp, в январе получило более полумиллиона пользователей «Яндекс Браузера». Это на 12% больше, чем в ноябре. Уточняется, что многие страницы оформлены в таком же стиле, как и экран чата в WhatsApp.

Переписка ведется от лица сотрудников банков, специалистов по инвестициям или даже ясновидящих, ее цель — выманить у пользователей личные данные. В частности, они могут убедить пользователя сообщить им номер телефона, привязанный к аккаунту, и код для входа, пояснили в пресс-службе «Яндекс Браузера».

В феврале стало известно, что мошенники начали похищать Telegram-аккаунты через фейковые точки доступа в интернет. В МВД рассказали, что в аэропорту Шереметьево работало подключение с наименованием SVO_Free, при этом название настоящей сети Sheremetyevo Wi-Fi. После подключения к точке доступа злоумышленников пользователи должны пройти авторизацию через Telegram-аккаунт.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Мошенники раздали Wi-Fi».