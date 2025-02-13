Работа курьера стала самой доступной для школьников в Петербурге по итогам 2024 года

Аналитики hh.ru изучили возможности трудоустройства для школьников в Петербурге (от 14 лет) и подсчитали, сколько могут зарабатывать подростки при занятости параллельно с учебой. Результаты исследования опубликовала пресс-служба сервиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Эксперты платформы отмечают, что за последний год компании Петербурга стали на 62% чаще размещать вакансии для учеников школ на hh.ru (около 3 тыс. объявлений в 2023 году против 6,3 тыс. в 2024-м). В целом работодатели из СЗФО за минувший год разместили на платформе свыше 9,3 тыс. вакансий (рост 83%).

«Самой доступной профессией для школьников, живущих в СЗФО и в том числе в Петербурге, оказалась профессия курьера — больше половины или 59% вакансий, доступных юным кандидатам сосредоточено именно в этой профессии»,— рассказали в компании.

Средний доход, который городские работодатели предлагают юным соискателям, составил 37 тыс. рублей. Это на 5% больше, чем в 2023 году.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что спрос на курьеров в 2024 году вырос в Петербурге на 23%

Дарья Астанина