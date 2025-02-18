135 млн рублей мэрия Новосибирска направит на борьбу с пылью

Мэрия Новосибирска в этом году направит на восстановление газонов — одного из главных источников пыли — 135 млн руб. Об этом сообщил официальный сайт города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

«В 2024 году мы реализовали пилотный проект, в него вошли три района Новосибирска, им выделили по 15 млн руб., и в районах сделали новые газоны, установили новые бордюры, чтобы грязь не стекала на полотно дороги»,— цитирует сайт мэрии главу Новосибирска Максима Кудрявцева. По его словам, «пилот» оказался успешным и теперь инициатива реализуется во всех районах города.

Деньги мэрия планирует направить на восстановление газонов вдоль крупных автомобильных дорог, замену грунта, высадку деревьев и кустарников.

Городская пыль в последние годы вызывает особенное негодование новосибирцев. Как рассказал в интервью «Ъ-Сибирь» Максим Кудрявцев, помимо ненормативного состояния газонов причинами возникновения пыли в городе также являются качество песка, которым городские службы посыпают дороги зимой против гололеда, и грязные колеса строительной техники.

Антон Вебер