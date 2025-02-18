Долг Google перед российскими телеканалами достиг 2,8 дуодециллиона рублей

Сумма требований российских телеканалов к Google превысила 2,8 дуодециллиона рублей, сообщает «РИА Новости». Дуодециллион — это единица с 39 нулями. Долг связан с неисполнением компанией обязательств по восстановлению аккаунтов российских медиа на YouTube, в отношении Google было подано около 20 исков.

Вчера, 17 февраля, в Арбитражном суде Москвы прошло заседание по делу. Представители российских кредиторов и работники ООО «Гугл» просили признать требования реестровыми, чтобы погасить их после расчетов с работниками. По их мнению, заявленная сумма не отвечает принципу соразмерности, потому что «платятся миллиарды, а люди не получили свои зарплаты», и «страдают российские работники». «Сумма, по подсчетам управляющего, составляет 2,8 дуодециллион рублей. Всех активов на планете Земля не хватит, даже у нас в галактике Млечного пути нет ресурсов, чтобы рассчитаться с этой суммой»,— сказал юрист.

Представитель арбитражного управляющего настаивает, что нигде в законе очередность удовлетворения требований не поставлена в зависимость от их размера. Она утверждает, что такая сумма обусловлена «действиями именно компании Google, которая отказываются исполнять решение суда». Суд согласился с ней. Также на заседании выяснилось, что долг пытаются взыскать в других юрисдикциях.

Подробнее о требованиях к компании — в материале «Ъ FM» «Google получила штраф с 36 нулями».