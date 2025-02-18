«Биннофарм Групп» подала заявку на регистрацию препарата «Необутин» в Китае

Российская фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» сообщила о подаче заявки на регистрацию своего флагманского препарата «Необутин» в Китайской Народной Республике. Заявка была направлена в конце ноября 2024 года, что делает «Необутин» одним из первых российских лекарственных средств, проходящих процедуру регистрации в Китае.



На данный момент регистрационные удостоверения на «Необутин» уже действуют в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Кыргызстане, Молдове и Узбекистане.

«Биннофарм Групп» придерживается стратегии расширения своего портфеля как на рынках ближнего, так и дальнего зарубежья, перенося успешные решения на новые территории. Компания активно продвигаем препараты, которые уже зарекомендовали себя в России, это позволяет нам обеспечивать рынок востребованными и доступными лекарственными средствами.

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ООО «Биннофарм Групп»