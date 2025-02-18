Послы ЕС обсудят идею создания нового фонда для военной поддержки Украины

Послы стран-членов Евросоюза 18 февраля приступят к обсуждению идеи создания нового фонда, главной целью которого будет «удовлетворение наиболее насущных оборонных потребностей Украины». Идею создания фонда должны одобрить все страны ЕС, но участие в инициативе может быть добровольным. Об этом сообщает польское издание Money.pl.

За счет средств фонда планируется обеспечить Украину крупнокалиберными артиллерийскими боеприпасами, системами противовоздушной обороны, ракетами большой дальности. В рамках фондовой помощи также предполагается обучение и оснащение бригады ВСУ, поддержка украинского ВПК.

Деньги в фонд, по данным издания, будут поступать из двух источников: добровольные взносы государств-участников (пропорционально их ВВП) и за счет замороженных российских активов (издание приводит оценку в €900 млн). Инициатива предполагает «гибкий подход к расходованию средств»: в расчет будет приниматься статус некоторых стран ЕС, например, тех, которые сохраняют нейтралитет в военных вопросах.