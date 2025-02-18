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Коммерсантъ FM
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Россияне не спешат менять иномарки на китайские авто

Средний срок владения автомобилем в России вырос до 7,3 лет из-за высоких кредитных ставок и нежелания автовладельцев отказываться от привычных марок, ушедших с рынка, узнал «Ъ».

Многие покупатели приобретают китайские модели «в пару» к иномаркам, сохраняя последние как резерв, особенно в премиум-сегменте. При этом часть граждан надеется на возвращение зарубежных брендов. В настоящее время Hyundai рассматривает возможность обратного выкупа автозавода в Санкт-Петербурге.

По данным «Автостата», в 2024 году лишь 48,3% новых и 9,8% подержанных авто куплены в кредит. Сроки автозаймов достигли рекордных 70 месяцев для новых машин и 77 — для б/у. Рост цен и частый рестайлинг китайских моделей (каждые 2–3 года) пока не стимулируют россиян чаще менять авто: эксперты прогнозируют сокращение продаж новых машин на 10%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Автовладельцы не въезжают».

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