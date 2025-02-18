CTV: самолет Endeavor Air в аэропорту Торонто мог перевернуться из-за ветра, пострадали 19 человек

Самолет авиакомпании Endeavor Air, выполнявший рейс для Delta Airlines из Миннеаполиса в Торонто, мог перевернуться при посадке из-за сильного ветра, сообщает телеканал CTV. Во время инцидента скорость ветра составляла 20-30 миль в час, порывы достигали 40 миль в час (почти 65 км/ч). На фотографиях самолет лежал вверх дном на взлетно-посадочной полосе.

Инцидент произошел с небольшим самолетом Bombardier CRJ-900LR (снаряженный вес 32 т). Версию с сильным боковым ветром телеканалу высказал один из экспертов в сфере авиации. Он назвал маловероятной версию о том, что причиной крушения стало состояние взлетно-посадочной полосы, где мог находиться снег.

Официально причина инцидента пока не установлена, проводится расследование. На борту самолета находились 80 человек: 76 пассажиров и 4 члена экипажа. По последним данным, которые приводит AP, пострадали 19 человек, двое из которых в критическом состоянии были доставлены вертолетом в ближайший травматологический центр.