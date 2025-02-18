Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Боливии автобус упал в ущелье, сообщается о более 30 погибших

В результате падения автобуса компании San Jose в ущелье с высоты около 800 метров в боливийском департаменте Потоси погибли как минимум 31 человек, сообщает газета La Razon.

Представитель полиции заявил, что пассажиров еще извлекают из автобуса, ведется расследование. Число жертв и пострадавших может измениться.

По последним данным, в больницу доставлены 15 пострадавших с различными травмами. Автобус следовал из города Потоси в Оруро, и упал в ущелье за несколько метров до моста через реку. Причины ДТП пока не установлены.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...