Умер один из создателей Nutella Франческо Ривелла

Сегодня прошли похороны 97-летнего итальянского химика Франческо Ривеллы, который работал в компании Ferrero. Издание Corriere della Sera называет господина Ривеллу, который умер 14 февраля, одним из изобретателей шоколадной пасты Nutella. Он также придумал название для пасты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Франческо Ривелла

Фото: соцсети Франческо Ривелла

Фото: соцсети

Господин Ривелла пришел в Ferrero в 1952 году, когда ему было 25 лет. Он проработал в компании вплоть выхода на пенсию в 1993 году. В эти годы Ferrero выпустила на рынок Mon Cheri (1956), Tic Tac (1969), Kinder Chocolate (1968), Kinder Surprise (1974) и Ferrero Rocher (1982), а также Nutella (1964). С 1973 по 1993 год он был заместителем директора по фундаментальным исследованиям компании. Он руководил химическими и технологическими лабораториями в Италии и за рубежом.

Журналист Джиджи Падовани в книге «Mondo Nutella. 50 anni di innovazione» пишет, что господин Ривелла сопровождал бизнесмена Микеле Ферреро в его путешествиях по миру. «Они покупали шоколад, кремы, батончики, закуски: они анализировали их, не для того, чтобы скопировать, а чтобы сделать лучше. Они хотели уйти от суррогатов и жарить собственное какао»,— пишет господин Падовани.

У господина Ривеллы остались три сына, дочь и семь внуков. Незадолго до смерти он овдовел, пишут итальянские СМИ.