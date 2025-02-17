Умер один из создателей Nutella Франческо Ривелла
Сегодня прошли похороны 97-летнего итальянского химика Франческо Ривеллы, который работал в компании Ferrero. Издание Corriere della Sera называет господина Ривеллу, который умер 14 февраля, одним из изобретателей шоколадной пасты Nutella. Он также придумал название для пасты.
Франческо Ривелла
Фото: соцсети
Господин Ривелла пришел в Ferrero в 1952 году, когда ему было 25 лет. Он проработал в компании вплоть выхода на пенсию в 1993 году. В эти годы Ferrero выпустила на рынок Mon Cheri (1956), Tic Tac (1969), Kinder Chocolate (1968), Kinder Surprise (1974) и Ferrero Rocher (1982), а также Nutella (1964). С 1973 по 1993 год он был заместителем директора по фундаментальным исследованиям компании. Он руководил химическими и технологическими лабораториями в Италии и за рубежом.
Журналист Джиджи Падовани в книге «Mondo Nutella. 50 anni di innovazione» пишет, что господин Ривелла сопровождал бизнесмена Микеле Ферреро в его путешествиях по миру. «Они покупали шоколад, кремы, батончики, закуски: они анализировали их, не для того, чтобы скопировать, а чтобы сделать лучше. Они хотели уйти от суррогатов и жарить собственное какао»,— пишет господин Падовани.
У господина Ривеллы остались три сына, дочь и семь внуков. Незадолго до смерти он овдовел, пишут итальянские СМИ.