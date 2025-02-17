Наводчик на «Панцири»

Во 2-м Западном окружном военном суде начался процесс над 26-летним жителем подмосковного Домодедово Григорием Онищенко, обвиненным в содействии террористической деятельности. Будучи уроженцем Украины и противником СВО, гражданин Онищенко собирал и передавал украинским военным координаты военных целей в Подмосковье. По ним должны были наноситься удары беспилотной авиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из оглашенного в суде обвинения и выступления свидетелей следовало, что находящийся в стеклянном «аквариуме» молодой человек — уроженец Киевской области Украины, где он проживал до 2015 года. О причинах его переезда в Россию не сообщалось, но можно было понять, что вначале это сделали его мать с отчимом, за которыми он и последовал.

Сменив страну, Григорий Онищенко отслужил в российской армии, после чего устроился водителем фургона хлебозавода, занимаясь в свободное время частным ремонтом автомобилей.

Параллельно, говорилось в обвинении, молодой человек занялся преступной деятельностью. В 2017 году он, посетив родных на Украине, приобрел автомат АКС-74. По словам самого Григория Онищенко, после начала АТО найти оружие не составляло никакого труда, чем он и воспользовался.

Забрав ствол с собой, Григорий Онищенко в обход постов пронес его на территорию России и спрятал недалеко от деревни Новые Юрковичи Брянской области.

Затем вернулся на украинскую территорию и официально пересек границу, откопал автомат и отправился с ним в Домодедово, где жила семья.

Следствие полагает, что после начала СВО в феврале 2022 года молодой человек решил использовать автомат для совершения диверсий в России. Именно тогда, считает обвинение, фигурант начал общаться с кураторами из украинских спецслужб, которые давали ему задания о выявлении точных координат российских военных и гражданских объектов для нанесения по ним ударов дронами и ракетами.

Одновременно с этим Григорий Онищенко решил вступить в признанный террористическим и запрещенный в РФ «Легион свободная Россия» и попытался вербовать сторонников в Домодедово. По данным свидетелей, в 2023 году он сформировал группу из нескольких человек, с которыми выезжал на природу для проведения тактических учений и оказания первой медицинской помощи.

Свидетель Даниил Антонов, представившийся рядовым бойцом СВО, сообщил, что познакомился с Григорием Онищенко летом 2023 года через их общую знакомую Диану, которая принимала участие в «лесных сборах». По словам свидетеля Антонова, Григорий Онищенко привлек его к мероприятиям, поскольку он уже имел боевой опыт. Подсудимый же очень хотел получить навыки рукопашного боя, в чем свидетель Антонов и согласился помочь.

Однако по мере проведения этих мастер-классов Даниил Антонов убеждался, что Григорий Онищенко собирается воевать не на стороне России, а скорее против нее.

Он рассказал инструктору, что хочет сколотить диверсионный отряд под названием «Спарта», который должен был собирать сведения о дислокации военных объектов на территории Подмосковья и передавать их украинской стороне.

Для начала же, по словам свидетеля, они выезжали на ВАЗ-2106, принадлежавшем подсудимому, к воинским частям, где с помощью геолокации на телефонах высчитывали координаты боевых машин. Правда, свидетель Антонов уверял суд, что изменял их перед отправкой, чтобы украинцы не смогли повредить «Панцири».

Даниил Антонов сообщил о случившемся в УФСБ по Москве и области. Там бывшего контрактника снабдили спецаппаратурой для аудиозаписи всех переговоров с Григорием Онищенко.

В результате в начале мая 2024 года Григорий Онищенко был задержан, а уже 8 мая по решению суда отправлен под стражу.

После оглашения обвинительного заключения подсудимый, отвечая на вопрос судьи, заявил, что полностью признает вину и готов ответить по закону. Правда, о раскаянии не сообщил. Супруга подсудимого, с которой он расписался, находясь в СИЗО, по ее словам, была просто шокирована деталями из жизни мужа, услышанными на процессе.

Алексей Соковнин