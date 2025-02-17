Арбитражный центр при РСПП подвел итоги 2024 года

Арбитражный центр при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) представил отчет о своей деятельности за 2024 год, зафиксировав расширение спектра рассматриваемых споров. Всего арбитраж принял к производству 528 исков на общую сумму свыше 101,8 млрд руб. Основная часть требований приходилась на суммы от 1 млн до 5 млн руб., что указывает на востребованность арбитражного разбирательства среди представителей малого и среднего бизнеса, отмечают в центре.

Наибольшая доля споров пришлась на договоры купли-продажи и поставки (58,9%). За ними следуют споры из договоров подряда (24,8%), договоров оказания услуг (7%), кредитных договоров и договоров займа (5%), независимой (банковской) гарантии (1,5%). В числе иных категорий споров были отмечены дела, связанные с финансовым рынком, транспортной экспедицией (включая морские перевозки), арендой, страхованием, интеллектуальной собственностью, и корпоративный спор с применением ПАКС.

Кроме того, 2024 год ознаменовался растущим интересом к международным спорам. В арбитражный центр поступило 16 исков с участием сторон из 10 стран. Одно разбирательство велось на английском языке, остальные — на русском.

Всего в 2024 году арбитраж рассмотрел 535 дел, из которых 243 с применением видео-конференц-связи. В 116 случаях стороны выбрали упрощенное третейское разбирательство без проведения устных слушаний, что позволило существенно сократить сроки рассмотрения. По 77 делам арбитраж завершился заключением мирового соглашения между сторонами. В большинстве случаев (501) дела рассматривались в единоличном составе — одним арбитром. Средний срок рассмотрения дела составил 74 дня для внутренних споров и 84 дня для международных споров с момента поступления иска.

Вместе с тем негативной тенденцией, как отмечает сам арбитраж, является сокращение доли арбитров-женщин, участвующих в разбирательствах, с 37% в 2021 году до 29% в 2024 году.

Диана Лисунова