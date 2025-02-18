Факты за пять миллиардов

Фонд «Сайберус» купил 47% разработчика средств защиты информации F.A.C.C.T. и создал новую структуру под названием F6. Сумму сделки аналитики оценивают до 5 млрд руб., а окупить инвестиции покупатели смогут через пять-шесть лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сделка по приобретению фондом в области кибербезопасности «Сайберус» 47% разработчика средств защиты информации F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB) закрыта 31 января, сообщили “Ъ” в фонде. Оставшиеся 53% распределены между частными инвесторами, имена которых не раскрываются. Акционеры F.A.C.C.T., включая его основателя Илью Сачкова (в июле 2023 года признан виновным в госизмене и приговорен к 14 годам лишения свободы – “Ъ”), в новую акционерную структуру компании не вошли.

По словам нового руководства, F6 будет разрабатывать свои собственные продукты в области кибербезопасности. О сделке по покупке активов F.A.C.C.T. стало известно в ноябре 2024 года. Тогда сообщалось, что цель сделки — сделать новую компанию одной из сильнейших в сфере кибербезопасности в стране. Сумму сделки в фонде также не раскрывают.

Стоимость всех приобретенных активов в Softline Venture Partners и инвесткомпании Kama Flow оценивают в 5 млрд руб., а срок окупаемости — в пять-шесть лет. В ГК «Финам» сделку оценивают в 2,5 млрд руб. Главный аналитик «Регблока» Анна Авакимян считает, что сумма сделки составляет 2,2–3,2 млрд руб.

По данным «Спарк-Интерфакса», в 2023 году выручка ООО Ф.А.К.К.Т. составила 929 млн руб., чистая прибыль — 224 млн руб. Юрлицо зарегистрировано в 2013 году в Москве.

Так как сооснователем фонда «Сайберус» выступает Юрий Максимов, который также является бенефициаром ИБ-вендора Positive Technologies (PT), прошедшая сделка становится результатом консолидации инвестиционных интересов, отмечает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. «У PT и F6 деятельность на рынке разная, однако исключать продуктовую синергию нельзя»,— добавил он. Об этом же говорит и госпожа Авакимян: «Консолидация активов может дать новые возможности для клиентов и расширить продуктовый ряд».

Тем не менее, исходя из публично оглашенной структуры F6, компания останется независимой и отношения к бизнесу PT не имеет, говорит управляющий директор Softline Venture Partners Елена Волотовская. С ней согласен партнер инвесткомпании Kama Flow Павел Охонин: «Пока складывается впечатление, что это инвестиция фонда „Сайберус", а не непосредственно Positive Technologies». Аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын также считает, что компания F6 сосредоточится на сегментах рынка, которые для других партнеров «Сайберуса» не столь приоритетны.

По словам главного технологического эксперта «Лаборатории Касперского» Александра Гостева, «Сайберус» своей целью ставит развитие и вывод продуктов на зарубежные рынки. Однако экспертизу и полигон для испытаний они могут получить пока только в России. «Исходя из этого, я не ожидаю значительного изменения позиций на рынке как для F6, так и для Positive Technologies»,— считает он. Сделка — характерный пример консолидации рынка в процессе его развития, отмечает председатель кооператива специалистов по кибербезопасности РАД КОП Рустам Гусейнов.

При этом гендиректор Zecurion Алексей Раевский не считает сделку перспективной: «Скорее, это желание продемонстрировать рынку, что компания (Positive Technologies) в порядке, показать позитивные тенденции в расчете на то, что эта активность переломит негативную динамику курса акций и они начнут расти». Пик цены акций ПАО «Группа Позитив» (POSI) на Мосбирже пришелся на июль 2024 года — 3,2 тыс. руб. за одну акцию. На 17 февраля цена составляла 1,5 тыс. руб.

Филипп Крупанин