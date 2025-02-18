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Nau Engine встал на техобслуживание

Сопровождение российского игрового движка передано в ИТМО

Техническую поддержку российского игрового движка Nau Engine, в который VK инвестировал 1 млрд руб., будет осуществлять университет ИТМО при участии Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игры (АПРИОРИ; включает VK Play, Astrum Entertainment, United Games). Дальнейшее развитие продукта зависит от сообщества разработчиков, уверяют в компании. Участники рынка перспективы проекта оценивают осторожно, напоминая, что профильные студии предпочитают создавать продукты на проверенных зарубежных аналогах — Unreal Engine и Unity.

Санкт-Петербургский университет ИТМО займется техническим сопровождением российского движка (средство разработки видеоигр) с открытым исходным кодом (open source) Nau Engine при содействии экспертов АПРИОРИ, сообщил “Ъ” представитель компании Nau Engine. Собеседники “Ъ” на видеоигровом рынке уточняют, что ранее проект сопровождал холдинг VK. В пресс-службе компании сказали, что Nau Engine инвестирует в разработку: «Сейчас проект на стадии бета-тестирования. VK продолжит поддерживать движок, исходя из потребностей его дальнейшего развития».

Впервые о планах VK разработать отечественный игровой движок “Ъ” сообщал еще в июле 2022 года (см. “Ъ” от 7 июля 2022 года). В числе потенциальных пользователей VK видел не только игровые студии, но и вузы, колледжи, а также многопрофильные компании.

Финансирование версии open source, согласно плану, должно было происходить за счет продаж лицензий на его коммерческую версию, в том числе по подписочной модели. В результате VK официально сообщил о начале работы над игровым движком только в 2023 году. Тогда гендиректор холдинга Владимир Кириенко заявил, что компания планировала вложить в его разработку 1 млрд руб., а также сформировать команду.

По данным ЕГРЮЛ, единственным акционером ООО «Н-Джинн» с 24 марта 2023 года является АО «Мультипликатор Групп» (владелец Astrum Entertainment). До 10 января 2023 года 100% «Н-Джинн» находилось у Кирилла Примакова – бенефициара АО «Мультипликатор Групп». Выручка юрлица Nau Engine за 2023 год составила 12,4 млн руб. при чистом убытке в размере 33 млн руб.

Дальнейшее развитие продукта зависит от сообщества разработчиков игровой индустрии, уточнили в Nau Engine. Сама интеграция с университетом позволит развивать движок и обучать студентов разработке не только игр, но и инструментов для их создания, а также использовать его как основу для научно-исследовательских работ, заверяют в компании. Часть команды Nau Engine уже работает в ИТМО, часть — в других проектах, сообщил представитель компании, не уточняя деталей.

В целом переход проекта под управление «сообществом» позволит движку развиваться более «эффективно и разнопланово, чем при стандартной коммерческой разработке», добавляет директор школы разработки игр ИТМО Андрей Карсаков.

Открытое бета-тестирование игрового движка стартовало в ноябре прошлого года. Собеседники “Ъ” на медиарынке говорят, что проект так и останется на этой стадии из-за низкого спроса со стороны разработчиков. В Nau Engine не разглашают сроки выхода игрового движка из бета-версии: «В течение года будет проходить процесс обработки обратной связи от пользователей продукта».

Сейчас продукт фактически не востребован у индустрии, говорят собеседники “Ъ” среди видеоигровых разработчиков: «Все продолжают работать с Unreal Engine, Unity. Например, на первом создана та же "Смута"». Разработка игрового движка — отдельный бизнес, требующий колоссальных инвестиций не только в выпуск продукта на рынок, но и в его поддерживание, говорит источник “Ъ” в одной из студий разработки. На этом этапе даже Unity и Unreal Engine выглядят убыточными, считает собеседник: «Они субсидируются, по сути, за счет рекламы и Fortnite (Electronic Arts является разработчиков Unreal Engine и указанной игры.— “Ъ”) соответственно». Сам движок является не просто техническим продуктом, а экосистемой сервисов, плагинов и прочего софта, интегрированных с продуктом, уточняет один из разработчиков: «У Nau Engine нет таких возможностей».

Юлия Юрасова

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