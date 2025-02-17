Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Белгородцы сымитировали удар дрона по автомобилю ради выплат

Несколько жителей Белгородской области подожгли автомобиль в попытке инсценировать удар беспилотника ради получения выплаты. Губернатор Вячеслав Гладков поручил прокуратуре подключиться к расследованию.

Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Вячеслав Гладков

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Инцидент произошел в Волоконовском районе. Сотрудники управления региональной безопасности заметили горевший автомобиль и нескольких жителей, «по всем признакам» в нетрезвом состоянии. Один из них бросил в сторону автомобиля устройство, напоминающее беспилотник, рассказал губернатор.

«Вся информация, которую на сегодняшний день мы имеем, говорит о том, что есть признаки сожжения автомобиля с целью получения компенсации за счет восстановления с обоснованием атаки со стороны вооруженных сил Украины, чего по факту не произошло»,— сказал господин Гладков в ходе еженедельного оперативного совещания областного правительства.

Господин Гладков добавил, что материалы по делу передают в правоохранительные органы. Также губернатор поручил передать информацию об инциденте руководителям подозреваемых по месту их работы. По оценкам губернатора, в Белгородской области есть люди, которые пытаются нажиться таким способом, и власти не намерены замалчивать подобные случаи.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...