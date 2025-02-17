Белгородцы сымитировали удар дрона по автомобилю ради выплат

Несколько жителей Белгородской области подожгли автомобиль в попытке инсценировать удар беспилотника ради получения выплаты. Губернатор Вячеслав Гладков поручил прокуратуре подключиться к расследованию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Гладков

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Вячеслав Гладков

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Инцидент произошел в Волоконовском районе. Сотрудники управления региональной безопасности заметили горевший автомобиль и нескольких жителей, «по всем признакам» в нетрезвом состоянии. Один из них бросил в сторону автомобиля устройство, напоминающее беспилотник, рассказал губернатор.

«Вся информация, которую на сегодняшний день мы имеем, говорит о том, что есть признаки сожжения автомобиля с целью получения компенсации за счет восстановления с обоснованием атаки со стороны вооруженных сил Украины, чего по факту не произошло»,— сказал господин Гладков в ходе еженедельного оперативного совещания областного правительства.

Господин Гладков добавил, что материалы по делу передают в правоохранительные органы. Также губернатор поручил передать информацию об инциденте руководителям подозреваемых по месту их работы. По оценкам губернатора, в Белгородской области есть люди, которые пытаются нажиться таким способом, и власти не намерены замалчивать подобные случаи.