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Коммерсантъ FM
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Воронежский чиновник случайно застрелил на охоте знакомого

Замглавы администрации Богучарского района Воронежской области Алексей Кожанов смертельно ранил своего знакомого на охоте. Как рассказали «Ъ» источники в правоохранительных органах, от ранения мужчина скончался в больнице.

По данным «Вести Воронеж», чиновник случайно ранил 72-летнего жителя Москвы при попытке перезарядить ружье. Мужчины охотились в урочище «Рыжкина балка».

В ситуации разбираются правоохранительные органы. В правительстве Воронежской области заявили, что замглавы администрации района сейчас находится в отпуске и максимально содействует расследованию. О происшествии он самостоятельно проинформировал правоохранительные органы. Имя чиновника в правительстве не назвали.

Сергей Толмачев, Воронеж

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