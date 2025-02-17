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Коммерсантъ FM
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Росфинмониторинг внес 174 организации в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов сразу 174 организации и 28 физлиц. Среди включенных в реестр — фонды «Свободная Бурятия» (признан нежелательной организацией), «Свободная Якутия» (признано иноагентом) и «Новая Тыва» (признано иноагентом).

Лицам и организациям, внесенным в перечень, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия. Кроме того, попадание в перечень ограничивает финансовые операции: включенные в список лица могут ежемесячно тратить не более 10 тыс. руб. на себя и столько же на каждого члена семьи без дохода.

Полина Мотызлевская

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