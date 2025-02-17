Генерал-майора Росгвардии Константина Рябых арестовали по делу о взятке

Бывший глава одного из департаментов Росгвардии генерал-майор Константин Рябых взят под стражу, сообщил «Ъ» источник в правоохранительных органах. По данным собеседника, его арестовал 14 февраля 235-й гарнизонный военный суд по ходатайству Главного военного следственного управления СКР. Правоохранителя обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

ТАСС сообщает со ссылкой на источник, что сумма взятки росгвардейцу составила 15 млн руб. Собеседник агентства добавил, что Константина Рябых уволили с занимаемой должности. Другие подробности не приводятся.

Константину Рябых присвоили генеральское звание в декабре 2022 года. Ранее он занимал должность командира воинской части №3910 (до перевода в Росгвардию — полк Внутренних войск МВД в Костроме). В его задачи входила помощь полиции в обеспечении общественного порядка. В 2017 году часть ликвидировали.

Никита Черненко