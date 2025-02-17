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«Количество нарушений может даже снизиться»

Юрий Мирзоев — о повышении штрафа за несообщение в военкомат о переезде

Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым (ЕР) внесла в палату парламента законопроект, повышающий штраф за несообщение в военкомат о смене места жительства с 1–5 тыс. руб. до 10–20 тыс. руб. В пояснительной записке к проекту отмечается, что текущие санкции «незначительны» и «несоизмеримы» совершаемому деянию. Генеральный директор Национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев считает данную инициативу излишней и необоснованной.

Фото: предоставлено автором

Фото: предоставлено автором

«Основная цель законопроекта — повысить дисциплину среди граждан, обязанных состоять на воинском учете. В условиях современной геополитической обстановки государство стремится обеспечить максимальную эффективность системы воинского учета. Это необходимо для оперативного призыва в случае необходимости, а также для поддержания актуальности данных о военнообязанных.

Текущие штрафы за данное правонарушение в размере 1–5 тыс. руб. можно считать соразмерными совершенному правонарушению. По моему мнению, данная инициатива по внесению изменений в ч. 2 ст. 21.5 и увеличение штрафа необоснованна и излишняя, так как Федеральным законом от 31.07.2023 №404-ФЗ были внесены существенные изменения в ст. 21.5 КоАП РФ, которыми были значительно увеличены штрафы за неисполнение гражданами призывного возраста законов о воинском учете и дифференцированы наказания по степени тяжести совершенных правонарушений.

Фактически же данный законопроект предлагает приравнять ответственность за менее тяжкое правонарушение в виде простого несообщения гражданином в военный комиссариат о переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией более чем на три месяца, с более тяжким правонарушением в виде несообщения гражданином в военный комиссариат о выезде в период проведения призыва на срок более трех месяцев с места жительства или места пребывания. Ответственность за второе правонарушение сейчас предусмотрена ч. 4 ст. 21.5 КоАП РФ и влечет как раз наложение административного штрафа в размере 10–20 тыс. руб.

Более того, размер штрафа за более тяжкое правонарушение в виде несообщения гражданином в военный комиссариат сведений о выезде из Российской Федерации на срок более шести месяцев получится даже ниже (5–15 тыс. руб.), чем предлагаемый в данном законопроекте за менее тяжкое правонарушение, что не соответствует целям административного наказания (ст. 3.1 КоАП) и задачам законодательства об административных правонарушениях (ст. 1.2 КоАП).

Поправки могут дать определенный результат. Увеличение штрафов создает более ощутимый финансовый стимул для граждан, чтобы они своевременно сообщали о смене места жительства. Однако важно учитывать, что одни только штрафы не решат проблему полностью. Необходимо также повышать правовую грамотность граждан и улучшать механизмы взаимодействия между военкоматами и другими государственными структурами.

Статистика привлечения к ответственности по ч.2 ст. 21.5 КоАП в случае увеличения штрафов, вероятно, увеличится в краткосрочной перспективе, так как более высокие штрафы привлекут внимание со стороны ответственных должностных лиц. Однако в долгосрочной перспективе, если граждане начнут более ответственно относиться к своим обязанностям, количество нарушений может даже снизиться».

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