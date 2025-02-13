В ГД внесли проект о повышении штрафов за несообщение в военкомат о переезде

В Госдуму внесен законопроект, повышающий штраф за несообщение в военкомат о смене места жительства с 1–5 тыс. руб. до 10–20 тыс. руб.

Проект поправок к ст. 21.5 КоАП РФ внесла группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым (ЕР). В ч.2 статьи предусмотрены штрафы за несообщение в военкомат сведений об изменении семейного положения, об образовании и «переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией». Последнее правонарушение проектом предлагается выделить в отдельную часть статьи и установить штрафы до 20 тыс. руб.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что текущие санкции «незначительны» и «несоизмеримы» совершаемому деянию. Авторы приводят статистику Минобороны: в 2023 году по ст. 21.5 КоАП были привлечены к ответственности более 47 тыс. человек, из них 28,7 тыс. оштрафовали в основном на 1–5 тыс. руб. за несообщение о переезде.

Об инициативе — в материале «Ъ» «Военкоматам просят передать за переезд».

Полина Мотызлевская