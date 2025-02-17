На Камчатке завершилось десятилетнее строительство краевой больницы

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил о завершении первого этапа строительства Камчатской краевой больницы. Объект возводился с 2012 года. Издание «АиФ-Камчатка» писало, что к 2020 году сменилось несколько подрядчиков, но построены были только фундамент и два каркаса.

«Долгожданный объект, десятилетие люди его ждали. Благодаря вашим решениям, постоянному контролю со стороны Михаила Владимировича Мишустина первый этап готов, построен. Хочу отметить качество выполненных работ со стороны подрядчика. Это масштабный объект, на Камчатке десятилетие таких масштабных строек не было»,— сказал господин Солодов, отчитываясь о результатах региона в сфере здравоохранения.

Проектировать здание больницы начали еще в 2009 году, строить — в 2012-м. В опубликованном на сайте регионального правительства интервью господин Солодов говорит, что здание построено в «нормативные сроки». По словам губернатора, физически к стройке приступили только в середине 2021 года, так как до этого момента шла процедура выделения средств и определение подрядчика. Последние несколько месяцев ведется финишная отделка зданий, отметил господин Солодов. Полноценно принимать пациентов учреждение сможет с апреля.

Строительство больницы осуществляется в рамках «Народной программы развития Камчатского края». В 2021–2023 годах на завершение первого этапа строительства из федерального бюджета выделили более 6 млрд руб., в начале 2024 года — еще более 2,2 млрд руб., писали «Известия».

Полина Мотызлевская