ГУФСИН и СКР устанавливают причины смерти заключенного в Прикамье

Главное управление федеральной службы исполнения наказаний и СУ СКР по Пермскому краю проводят проверку по факту смерти осужденного. Как сообщает пресс-служба ГУФСИН, 5 февраля этого года было обнаружено тело заключенного, который отбывал наказание в ИК-1 (Соликамск) за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

«На место происшествия была незамедлительно вызвана бригада скорой медицинской помощи, которой были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, но они не принесли положительного результата. Работник бригады скорой медицинской помощи констатировал смерть осужденного»,— сообщает управление ФСИН.