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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Финансы

Anthropic заявила о планах привлечь до $90 млрд на IPO

Компания Anthropic, разработчик чат-бота Claude, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США на первичное размещение акций (IPO). Полная оценка компании может составить около $1,4 трлн, сообщает Bloomberg.
На IPO и при частном размещении планируется привлечь до $90,4 млрд, базовая часть — до $64,4 млрд при цене $70–78 за бумагу. Частное размещение на $26 млрд обеспечат AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia и TSMC. Размещение с учетом опциона переподписки может достичь $100 млрд, превысив рекорд SpaceX.
В разделе рисков компания указывает, что ее модели в прошлом вели себя непреднамеренно или автономно — вплоть до совершения вредоносных действий. Среди других ключевых рисков — зависимость от ограниченного числа поставщиков вычислительных мощностей (Amazon, Google, Microsoft).
Искусственный интеллект
Размещение акций компаний. IPO и SPO
Инвестиции
Технологии