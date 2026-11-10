Anthropic заявила о планах привлечь до $90 млрд на IPO
На IPO и при частном размещении планируется привлечь до $90,4 млрд, базовая часть — до $64,4 млрд при цене $70–78 за бумагу. Частное размещение на $26 млрд обеспечат AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia и TSMC. Размещение с учетом опциона переподписки может достичь $100 млрд, превысив рекорд SpaceX.
В разделе рисков компания указывает, что ее модели в прошлом вели себя непреднамеренно или автономно — вплоть до совершения вредоносных действий. Среди других ключевых рисков — зависимость от ограниченного числа поставщиков вычислительных мощностей (Amazon, Google, Microsoft).