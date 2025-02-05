Белгородский министр здравоохранения вступает в «Барс»

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников решил вступить в добровольческий отряд «Барс-Белгород». Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Иконников

Фото: министерство здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников

Фото: министерство здравоохранения Белгородской области

На время отсутствия господина Иконникова его обязанности будет исполнять первый замминистра Людмила Крылова.

«Среди основных задач — организовать качественную работу медицинской службы. Наши бойцы должны получать доступную плановую помощь, увидеть, как устроен процесс, и улучшить его можно, только находясь внутри»,— рассказал Андрей Иконников о предстоящей службе.

Накануне подтвердилась информация о вступлении в отряд вице-губернатора — министра образования Белгородской области Андрея Милехина. В январе к батальону присоединились глава Волоконовского района Сергей Бикетов и глава Яковлевского округа Олег Медведев. Об их возвращении не сообщалось.

О том, почему чиновники макрорегиона вступают в «Барс», читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова