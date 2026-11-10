«Конечно, часы не сделают все за владельца»

Тренировка — это лишь один из поводов воспользоваться манжетой. Проверить давление можно на рабочем месте, в поездке, где угодно, не разыскивая отдельный тонометр. А если нужны регулярные замеры, то в часах можно задать расписание. Во сне принимать сидячую позу и как-то специально поправлять руку не нужно. Гаджет соберет данные и рассчитает средние значения за день, ночь и сутки.