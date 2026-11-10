«Конечно, часы не сделают все за владельца»
Александр Леви — о Huawei Watch D3
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Умные часы Huawei Watch D3, которые я протестировал, могут посоветовать пользователю отказаться от интенсивной тренировки еще до ее начала. За этой заботой стоит надувная манжета, измеряющая артериальное давление, которую разработчики аккуратно спрятали под ремешок. Если полученные значения давления высокие, то устройство предложит повременить с нагрузкой.
Конечно, часы не сделают все за владельца. Перед занятием бегом, ходьбой или другой спортивной активностью пользователю нужно самому запустить измерение, а затем уже принять решение на основе полученных данных. В течение двух минут после тренировки рекомендуется запустить повторный замер. По полученной паре результатов уже можно сделать самостоятельные выводы либо заглянуть в расширенную статистику приложения «Huawei Здоровье».
Для сбора наиболее корректных значений стоит соблюдать особые условия. Часы в любом случае покажут инструкцию, но усвоить рекомендации просто. Снимать показания надо сидя, неподвижно, молча и удерживая запястье на уровне сердца.
Тренировка — это лишь один из поводов воспользоваться манжетой. Проверить давление можно на рабочем месте, в поездке, где угодно, не разыскивая отдельный тонометр. А если нужны регулярные замеры, то в часах можно задать расписание. Во сне принимать сидячую позу и как-то специально поправлять руку не нужно. Гаджет соберет данные и рассчитает средние значения за день, ночь и сутки.
Huawei Watch D3 не являются медицинским устройством. Производитель подчеркивает, что измерения не предназначены для самостоятельной диагностики и лечения. Но ничто не мешает полученные данные при необходимости показать медикам. Между проверками давления устройство с корпусом толщиной 11,3 мм в самом тонком месте и весом около 40 г без ремешка работает как обычные умные часы: записывает тренировки, следит за пульсом и сном, показывает сообщения и принимает звонки через смартфон.
В зависимости от сценариев использования заряжать часы придется по-разному. Производитель обещает до шести дней работы при обычном использовании, включая шесть измерений давления в день. С автоматическими замерами каждые 15 минут — до суток. Очень близкие к реальным значениям показатели.