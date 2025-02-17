Минздрав: хронические заболевания школьников чаще всего касаются зрения и ЖКТ

Замминистра здравоохранения Евгения Котова сообщила, что среди хронических заболеваний российских школьников преобладают болезни глаз, органов пищеварения и опорно-двигательного аппарата. По данным госпожи Котовой, эти болезни занимают три четверти от общей детской заболеваемости.

«И хочу сказать, что проблемы, связанные с питанием, не исчерпываются только болезнями органов пищеварения, но еще и эндокринной системы, ожирение сейчас проблема у нас»,— сказала замминистра на заседании комитета Госдумы по просвещению (цитата по ТАСС).

I группа здоровья — дети с нормальным физическим и психическим развитием; II группа здоровья — дети без хронических заболеваний, но с некоторыми функциональными нарушениями (избыток массы тела, последствия травм или операций, общая задержка физического развития и др.); III группа здоровья — дети с хроническими заболеваниями; IV и V группы здоровья — дети с тяжелыми хроническими заболеваниями и дети-инвалиды.

6 февраля Евгения Котова представляла результаты профилактических медосмотров, согласно которым 85% детей в России здоровы или почти здоровы (имеют I и II группы здоровья). В ноябре 2022 года министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что среди российских детей 28% имеют первую группу здоровья, 56,5% — вторую, 13% — третью, 9,6% — четвертую, около 2% — пятую. Тогда он отмечал, что число детей с первой группой здоровья с 2019 года выросло почти на 7,5%.

Полина Мотызлевская