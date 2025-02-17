Лавров: заявления европейских лидеров в Мюнхене были «на редкость агрессивными»
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что выступления европейских лидеров на Мюнхенской конференции по безопасности «были на редкость агрессивными». Об этом российский министр сказал сегодня, 17 февраля, на переговорах с главой МИД Сербии Марко Джуричем. В то же время он отметил, что наряду с агрессивными звучали и «более реалистичные» голоса.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«К сожалению, на ситуацию в мире, и особенно в Европе, все больше и больше пытаются влиять те силы, которые такой ход истории не устраивает и которые хотели бы эту историю переписать и стать гегемоном на международной арене»,— сказал господин Лавров, открывая встречу с сербским коллегой (цитата по РИА Новости). «Мы в этом убедились в очередной раз недавно на Мюнхенской конференции, где выступления европейских лидеров были на редкость агрессивными, прежде всего в отношении моей страны»,— добавил он.
При этом глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что на конференции «звучали и другие голоса — голоса более реалистичные, опирающиеся на кардинально меняющийся расклад сил в мире, и голоса, которые в значительной степени начинают учитывать реалии объективно формирующегося многополярного миропорядка».
Ранее председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что прошедший в Германии форум стал «европейским кошмарным сном». По его мнению, мероприятие стало не только испытанием, но и важным откровением для европейского сообщества в части курса США при новом лидере.
Подробнее о выступлениях участников Мюнхенской конференции — в материале «Ъ».