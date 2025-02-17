«Джей Ди Вэнс буквально потребовал от ЕС перестать игнорировать популистов»

Европе не понравилась мюнхенская речь Джей Ди Вэнса, но партнеры должны говорить честно и без обиняков. Так госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал телеканалу CBS выступление американского вице-президента на конференции по безопасности в Германии. Глава дипведомства рассказал, что общался со многими министрами иностранных дел Европы и они не согласны с тезисами второго человека в Белом доме. Но союзники вправе открыто вести диалог без обид и расстройств, подчеркнул Рубио. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич вслушался в мюнхенскую речь Вэнса и обнаружил в ней поучающую тональность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Мюнхенскую речь вице-президента США Джей Ди Вэнса уже назвали исторической и сравнивают ее с выступлением Владимира Путина в 2007 году на той же международной конференции по безопасности. 18 лет назад российский лидер заявил о неприятии однополярного мира и об отказе России следовать в фарватере западных ценностей. В пятницу Вэнс тоже много говорил о том, что европейская политика не отвечает вызовам современности. Правда, сказано все было не с позиции независимого игрока, как в случае с России, а с точки зрения этакого пастора Запада, который пробудился от долгого сна и пришел к заблудшей пастве с целью возрождения былых порядков.

По сути, мы услышали манифест «трампизма», претендующего на идеологию новых правых не только в США, но и по всему миру. Это не привычные нам в последние годы евроконсерваторы, стесняющиеся своих взглядов и пытающиеся скрывать их за завесой политкорректности. Трамп смог объединить под своими знаменами американских либертарианцев, изоляционистов и неоконсерваторов. А теперь решил привлечь себе в союзники и европейских правопопулистов, которые хоть и набирают в последние годы популярность, но все еще остаются париями в политическим истеблишменте.

Вэнс так и говорит: «В Вашингтоне появился новый шериф. Под руководством Дональда Трампа мы можем не соглашаться с вашими взглядами, но мы будем бороться за ваше право высказывать свое мнение публично». То есть это была вовсе не самодеятельность Илона Маска, поддержавшего «Альтернативу для Германии» и «Партию реформ» в Великобритании. Кстати, про хозяина Tesla Вэнс тоже вспомнил, пошутив что «если американская демократия может пережить десять лет ругани Греты Тунберг, вы, ребята, сможете пережить несколько месяцев Илона Маска».

Потому что такие, как Маск, по мнению Вэнса, и есть концентрированное проявление свободы слова и ценностей демократии, а попытки заткнуть рот несогласным с мейнстримом являются главной континентальной угрозой. Этот постулат был, возможно, самым главным в речи. Вэнс буквально потребовал от Европы перестать игнорировать популистов и начать предметный диалог по тем проблемам, которые они поднимают. Главная из них — незаконная миграция. «Ни один избиратель на этом континенте не пришел к урне, чтобы открыть шлюзы для миллионов непроверенных иммигрантов. Но знаете, за что они проголосовали? В Англии они проголосовали за Brexit. И все чаще и чаще по всей Европе они голосуют за политических лидеров, которые обещают положить конец неконтролируемой миграции»,— сказал вице-президент США.

Все в зале слушали Джей Ди Вэнса тихо, почти не реагируя. Они прекрасно понимают, что новая правая волна, захлестнувшая США, имеет все шансы продолжить свой победный шаг и в Старом Свете. Марин Ле Пен, Алис Войдель, Герт Вилдерс, Найджел Фарадж и другие европейские правые долгие годы ждали этой поддержки из-за океана, и вот она пришла. Первый серьезный экзамен пройдет уже в конце этой недели в Германии. Судя по опросам, лидируют правоцентристы из ХДС/ХСС, но на втором месте уверено держится «Альтернатива для Германии». Продолжится ли традиция бойкота АДГ? Германия, а вслед за ней и вся Европа на распутье.

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Михаил Гуревич