В Перми продолжают дорожать новостройки

Средняя стоимость квадратного метра на рынке первичной недвижимости Перми в январе достигла 152,7 тыс. руб.— это на 0,3% больше, чем в декабре 2024 года, сообщают в сервисе цифровой аналитики «Объектив.РФ». На продажу в минувшем месяце в столице Пермского края было выставлено 564,8 тыс. кв. м жилья в строящихся домах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Глава экспертного центра «Объектив.РФ» Ксения Чернецкая отметила, что после отмены программы льготной ипотеки и снижения спроса многие ждали падения цен. Однако средняя стоимость жилья на первичном рынке недвижимости в большинстве городов выросла с IV квартала 2024 года. «Короткий период активного дисконтирования закончился уже к октябрю, и далее цены формировались уже в условиях новых рыночных реалий. В итоговую стоимость лота девелоперы включали банковские комиссии и коммерческие субсидии — на ипотечную ставку или первоначальный взнос, что заметно подтянуло показатель средней цены экспозиции вверх»,— подчеркнула госпожа Чернецкая.

Всего в январе 2025 года на первичном рынке недвижимости Перми по договорам долевого участия в строительстве было продано 296 лотов, отмечают в «Объектив.РФ», ссылаясь на данные Росреестра. Рост экспозиции на первичном рынке Перми замедлился, но не остановился. Совокупно в январе на рынке новостроек Перми стартовали продажи 9,2 тыс. кв. м нового жилья — у девелоперов открылись продажи трех новых жилых комплексов в Свердловском и Кировском районах города.