Торги на концессию по укреплению левого берега Оки завершили в Нижнем Новгороде

Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области завершило торги на создание берегоукрепительного сооружения левого берега реки Оки от затона яхт-клуба до Канавинского моста в Нижнем Новгороде. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в министерстве 15 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

С частной концессионной инициативой (ЧКИ) на этот объект вышло ООО "Проект 4", принадлежащее находящейся в собственности региона «Корпорации развития Нижегородской области».

В министерстве уточнили, что иных заявок на торги не поступило, договор заключат с инициатором ЧКИ. Сейчас «запущена процедура по подготовке к заключению соглашения».

Согласно документации на сайте торгов, стоимость создания объекта — 5,5 млрд руб. при ключевой ставке ЦБ на момент заключения 21%. Срок соглашения рассчитан до 31 декабря 2039 года. Срок создания объектов — 33 месяца после подписания соглашения.

Предельный размер капитального гранта составляет 100,4 млн руб. Размер инвестиционного платежа с декабря 2030 по июнь 2038 года — 5,2 млрд руб. Размер всех процентных платежей оценен в 15,82 млрд руб.

Ирина Швецова