Кабмин выделил 1,3 млрд руб. на аренду жилья переселенным жителям Курской области

Правительство выделило дополнительные 1,3 млрд руб. на поддержку пострадавших жителей Курской области. В частности, эти средства пойдут на компенсацию расходов на съем жилья семьям, вынужденно покинувшим дома из-за обстрелов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Компенсации за счет выделенных средств выплатят за период с декабря 2024 года по январь 2025 года, а также в предстоящий период с февраля по апрель, говорится в сообщении правительства.

Также правительство выделило дополнительные средства на выплаты единовременной материальной помощи 3 тыс. пострадавших жителей региона. Сумма выделенных средств в релизе правительства не указывается.

Компенсацию аренды жилья покинувшим свои дома жителям Курской области выплачивают ежемесячно. Размер выплаты на один договор составляет 20 тыс. руб. гражданам и семьям с одним или двумя детьми, 40 тыс. руб.— для многодетных семей.

Полина Мотызлевская