При массированной атаке БПЛА в Краснодарском крае пострадала женщина

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что ночью 17 февраля регион подвергся массированной атаки беспилотников. Пострадала женщина, ей оказывается медицинская помощь.

Как следует из сообщения губернатора в Telegram, пострадавшая — жительница поселка Ильский Северского района края. При падении обломков беспилотников в поселке повреждения получили 12 домов, в большинстве из них выбиты стекла.

Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей сообщал о попытке ВСУ атаковать беспилотниками Ильский НПЗ, официально эта информация не подтверждена.

«Все специальные службы выехали на место. Поручил муниципалитету оперативно помочь с восстановлением поврежденных домов»,— написал губернатор. Вечером 16 февраля Вениамин Кондратьев сообщал об атаке беспилотников в Славянске-на-Кубани. Тогда обломки БПЛА упали на частные жилые дома, пострадала 4-летняя девочка.