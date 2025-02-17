За ночь сбили 90 БПЛА над шестью российскими регионами

В течение прошедшей ночи средства ПВО уничтожили 38 беспилотников над акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны. По его данным, 24 БПЛА сбили над территорией Краснодарского края, 15 — над Крымом, семь — над акваторией Черного моря.

По два беспилотника уничтожили над Курской и Ростовской областями, по одному — над Брянской и Белгородской областями. Кроме того, была уничтожена управляемая ракета «Нептун-МД» над акваторией Азовского моря.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в результате массированной атаки беспилотников на регион пострадала женщина. Брянский губернатор Александр Богомаз заявил, что в регионе пострадавших и разрушений нет. Власти других регионов пока не комментировали информацию.

Предыдущая крупная атака дронов на территорию России была осуществлена 11 января — тогда средства ПВО уничтожили 85 БПЛА над шестью регионами, а также над акваторией Азовского и Черного морей.