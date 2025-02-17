В Ярославле потеплеет к концу недели

В Ярославле неделя с 17 февраля ожидается холодной, к выходным температура воздуха поднимется до 0…-3°C. Об этом говорят данные Ярославского гидрометцентра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ

Днем в понедельник, 9 февраля, ожидается до -9°C и снег, в ночь на вторник температура упадет до -13°C и продолжит идти снег. После чего осадков не будет до выходных. Во вторник будет немного теплей — -8°C, в ночь на среду — -10°C.

В среду, 19 февраля, прогнозируется до -6°C и облачная погода, в ночь на четверг ожидается -12°C . В четверг будет облачно с прояснениями и температурой воздуха до -7°C , ночь на пятницу прогнозируется холодной — до -10°C . Значительно теплеть начнет с пятницы: в последний рабочий день недели ожидается -4°C и переменная облачность. В ночь на субботу пойдет снег и ожидается -7°C .

В субботу, 22 февраля, также снег, но уже -3°C. В воскресенье прогнозируется 0°C и может выйти солнце.

Алла Чижова