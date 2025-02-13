Суд привлек Куйвашева и Писцова к судебному делу о выборах мэра в Березовском

Березовский городской суд Свердловской области привлек губернатора Евгения Куйвашева, бывшего мэра Евгения Писцова и членов конкурсной комиссии к рассмотрению иска о незаконном избрании главы Березовского (город-спутник Екатеринбурга), указано на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, победившая на выборах главы Березовского Юлия Маслакова обратилась в суд с иском к городской думе для того, чтобы оспорить решение думы и добиться отмены решения о своем избрании, так как перед голосованием она взяла самоотвод. По ее мнению, депутаты нарушили избирательное законодательство.

Суд отказался приостанавливать действие решения думы об избрании ее главой города.

«Не позднее завтрашнего дня Юлия Маслакова обязана вступить в должность главы Березовского муниципального округа. Мне известно, что со вчерашнего дня Юлия вынуждена скрываться от людей спортивного телосложения, разыскивавших её по местам работы и жительства. По имеющейся у меня информации, давление и угрозы могли начаться после того, как она разругалась с бывшим мэром Евгением Писцовым и заявила ему, что намерена в должность вступить»,— сообщил бывший кандидат на пост мэра, юрист Андрей Еланцев.

В ближайшее время должно состояться заседание, на котором будет решаться вопрос о законности избрания Маслаковой. В противном случае конкурс на пост главы придется проводить заново.

Голосование депутатов думы Березовского по вопросу избрания главы муниципалитета прошло 30 января. Документы на участие в конкурсе на пост мэра подали 10 претендентов, включая председателя местной думы Алексея Горевого («Единая Россия», ЕР), однако конкурсная комиссия допустила до голосования депутатов только двух кандидатов: действующего главу Евгения Писцова (ЕР) и начальника отдела инвестиционного развития местной администрации, жену личного водителя градоначальника Юлию Маслакову. Госпожа Маслакова получила 17 голосов, господин Писцов — всего шесть.

Подробнее – в материале «Ъ-Урал» «Победители засудят».

Полина Щуцкая