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Коммерсантъ FM
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МВД предупредило о мошеннической рассылке с фейковыми штрафами

Мошенники начали рассылать письма от имени ведомств о якобы просроченных платежах. За неуплату угрожают штрафами и арестом имущества, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

В рассылаемых уведомлениях прописана конкретная сумма, также есть QR-код или ссылка для перехода к оплате. Проводить ее предлагается через Систему быстрых платежей. «Иногда злоумышленники предлагают скидки, которые действуют "только сейчас и при такой форме оплаты"»,— рассказали в ведомстве (цитата по ТАСС).

В МВД напомнили, что проверять штрафы нужно только через портал «Госуслуг» или на сайте Федеральной налоговой службы.

В ВТБ рассказывали, что с декабря 2024 года мошенники начали активно использовать темы новогодних акций, распродаж и подарков для обмана россиян. Злоумышленники применяют различные методы, в том числе фишинг, социальную инженерию и телефонные звонки с подменных номеров.

О популярных мошеннических схемах — в материале «Ъ FM» «В переводы добавляют блокировок».

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